Россиянки отравились тухлым супом в ресторане Таиланда

Shot: Две россиянки отравились том-ямом в ресторане Пхукета

Две россиянки отравились тухлым том-ямом в ресторане тайского курорта Пхукет. Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным источника, Елена и Елизавета приехали в страну Азии в конце января. В один из вечеров туристки пошли ужинать в местное заведение, которым владеет пожилая пара. Девушки заказали суп с рыбой, но сразу заметили, что он был испорчен, и доедать его не стали.

На следующий день у соотечественниц появились симптомы сильного отравления: рвота, жар, высокое давление, онемение языка и конечностей. Пострадавшие обратились в местную больницу, где им поставили диагноз — гастроэнтерит — и прописали лекарства.

Однако медикаменты не помогли, и россиянки попросили страховую компанию положить их в госпиталь. В просьбе им отказали, сославшись на то, что повторный прием может быть оплачен только после прохождения полного курса уже выписанного лечения дома.

Ранее другие российские туристы съели дикую хурму в Таиланде и попали в больницу с отравлением. У них появились симптомы интоксикации, стеснение в груди, рвота и сонливость.

