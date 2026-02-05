Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:15, 5 февраля 2026Путешествия

Россиянки отравились тухлым супом в ресторане Таиланда

Shot: Две россиянки отравились том-ямом в ресторане Пхукета
Алина Черненко

Фото: Ekaterina Byuksel / Shutterstock / Fotodom

Две россиянки отравились тухлым том-ямом в ресторане тайского курорта Пхукет. Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным источника, Елена и Елизавета приехали в страну Азии в конце января. В один из вечеров туристки пошли ужинать в местное заведение, которым владеет пожилая пара. Девушки заказали суп с рыбой, но сразу заметили, что он был испорчен, и доедать его не стали.

Материалы по теме:
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии. Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии.Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
28 января 2023
Диета при пищевом отравлении у взрослых. Что можно и нельзя есть и пить?
Диета при пищевом отравлении у взрослых.Что можно и нельзя есть и пить?
1 октября 2024

На следующий день у соотечественниц появились симптомы сильного отравления: рвота, жар, высокое давление, онемение языка и конечностей. Пострадавшие обратились в местную больницу, где им поставили диагноз — гастроэнтерит — и прописали лекарства.

Однако медикаменты не помогли, и россиянки попросили страховую компанию положить их в госпиталь. В просьбе им отказали, сославшись на то, что повторный прием может быть оплачен только после прохождения полного курса уже выписанного лечения дома.

Ранее другие российские туристы съели дикую хурму в Таиланде и попали в больницу с отравлением. У них появились симптомы интоксикации, стеснение в груди, рвота и сонливость.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ожидается прогресс». Завершились переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. О чем договорились стороны?

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Орбан жестко высказался о политике ЕС по Украине

    Напавший на ребенка в российском аэропорту избежал тюрьмы

    Названа главная причина проблем премиальных китайских машин зимой

    Российское турагентство отменило тур в Азию и не вернуло клиентам сотни тысяч рублей

    Москвичей предупредили о проблемах с апартаментами

    Путин назвал феноменом способность глубинной России объединяться для защиты Москвы

    Индия предъявила высокий спрос на еще один российский товар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok