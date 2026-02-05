Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов

Российская авиакомпания Nordwind Airlines запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов. Об этом говорится в Telegram-канале перевозчика.

Уточняется, что дешевые билеты можно приобрести с 5 по 10 февраля, а улететь по ним с 11 февраля по 21 мая. Скидки действуют только на перелеты по России.

Ранее сообщалось, что самый дорогой авиабилет на новогодние праздники был продан за 243 тысячи рублей в одну сторону на одного человека. Такую сумму заплатил пассажир за перелет в Чили экономклассом.