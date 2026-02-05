Российских юниоров допустили до международных турниров по водным видам спорта

European Aquatics допустила российских юниоров к турнирам с флагом и гимном

Российских юниоров допустили до международных турнирах по водным видам спорта под эгидой Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics). Об этом сообщается на сайте организации.

«Спортсмены с российскими или белорусскими паспортами будут допущены к участию без проверки анкетных данных и при полном соблюдении протоколов European Aquatics», — гласит заявление.

Российские атлеты смогут принимать участие в международных соревнованиях в возрастных категориях до 16, 18 и 20 лет. Отмечается, что речь идет как об индивидуальных, так и командных видах. Взрослые спортсмены продолжат участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к международным турнирам с флагом и гимном. В организации подчеркнули, что определение юношеских соревнований и применение этих рекомендаций зависят от регламентов каждой отдельно взятой международной спортивной федерации.