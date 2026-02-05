Российский борец с коррупцией попался на взятке и потянул за собой молодую сотрудницу

В Петербурге полиция задержала главу «экономического» отдела УМВД за взятку

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали начальника «экономического» отдела следственного управления УМВД по Выборгскому району по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание подтвердили. В ведомстве рассказали, что борец с коррупцией попался с поличным при получении наличных в Nissan Almera.

За эти деньги он, по версии следствия, обещал обеспечить фигуранту уголовного дела о краже избрание мягкой меры пресечения — подписки о невыезде. По делу также задержана следователь, подчиненная начальника, которая якобы могла быть в курсе схемы.

Источник «Фонтанки» заявил, что молодая сотрудница ничего не знала о преступлении руководителя. Коллеги надеются, что следствие во всем разберется, добавил собеседник издания.

