11:00, 5 февраля 2026Силовые структуры

Российский борец с коррупцией попался на взятке и потянул за собой молодую сотрудницу

В Петербурге полиция задержала главу «экономического» отдела УМВД за взятку
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали начальника «экономического» отдела следственного управления УМВД по Выборгскому району по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание подтвердили. В ведомстве рассказали, что борец с коррупцией попался с поличным при получении наличных в Nissan Almera.

За эти деньги он, по версии следствия, обещал обеспечить фигуранту уголовного дела о краже избрание мягкой меры пресечения — подписки о невыезде. По делу также задержана следователь, подчиненная начальника, которая якобы могла быть в курсе схемы.

Источник «Фонтанки» заявил, что молодая сотрудница ничего не знала о преступлении руководителя. Коллеги надеются, что следствие во всем разберется, добавил собеседник издания.

Ранее в Москве суд арестовал бывшего главу специализированной организации Минобороны России «Росжилкомплекс» Валерия Абраменкова за миллиардную аферу.

