Рыбаки выловили в океане тело пропавшего без вести мужчины

SFGate: Тело пропавшего в океане жителя Калифорнии выловили рыбаки

Рыболовное судно наткнулось на тело пропавшего без вести возле побережья США мужчины. Об этом сообщает SFGate.

Тело жителя Калифорнии Максимо Маканаса рыбаки выловили во вторник, 3 февраля. Судмедэксперты подтвердили его кончину. Уточняется, что за несколько дней до своего исчезновения Маканас с детьми и приятелем рыбачил на реке Кламат, которая впадает в Тихий океан. Сильная волна, которая, по свидетельству очевидцев, появилась внезапно, утащила отдыхающего в воду. Поисково-спасательная операция не принесла результатов, ее прекратили из-за ухудшения погоды.

