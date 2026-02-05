Реклама

Рыбаки выловили в океане тело пропавшего без вести мужчины

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Del Norte County Sheriff’s Office

Рыболовное судно наткнулось на тело пропавшего без вести возле побережья США мужчины. Об этом сообщает SFGate.

Тело жителя Калифорнии Максимо Маканаса рыбаки выловили во вторник, 3 февраля. Судмедэксперты подтвердили его кончину. Уточняется, что за несколько дней до своего исчезновения Маканас с детьми и приятелем рыбачил на реке Кламат, которая впадает в Тихий океан. Сильная волна, которая, по свидетельству очевидцев, появилась внезапно, утащила отдыхающего в воду. Поисково-спасательная операция не принесла результатов, ее прекратили из-за ухудшения погоды.

Ранее туристка сняла рискованное видео на пляже с дикими собаками и стала предвестницей трагедии. В своем ролике она прошла множество знаков, предупреждающих об опасности нападения диких животных, но проигнорировала их.

