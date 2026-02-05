Рыболов поймал огромную макрель размером с человека

Во Вьетнаме поймали огромную макрель длиной 1,7 метра

Во Вьетнаме рыболов поймал макрель весом 63 килограмма и длиной около 1,7 метра. Об этом сообщает издание Tuoi Tre.

Огромная рыба клюнула, когда Ле Ван Хай рыбачил с друзьями у скалистого рифа рядом с пляжем Сонтра в городе Дананг. Удочка согнулась от веса, а вода вспенилась. Чтобы вытащить улов на берег, Ле Ван Хай позвал на помощь друзей. Чтобы справиться макрелью, им понадобилось около часа.

Из-за огромных размеров и веса пойманную рыбу пришлось привязать к двум деревянным шестам и нести поэтапно. Рыбак выложил в соцсети кадр, на котором он лежит рядом с макрелью. На снимке видно, что она размером почти с человека.

По словам Ле Ван Хая, он и прежде ловил крупную рыбу, в том числе акул, весящих десятки килограммов, но такая большая макрель попалась ему впервые. Он не стал продавать улов и разделил мясо между родственниками и друзьями.

