Самолет совершил экстренную посадку из-за изнасилования 16-летней девушки на борту

Самолет экстренно приземлился из-за изнасилования 16-летней девушки на борту

Рейс Шаннон — Бостон экстренно приземлился в ирландском аэропорту из-за сообщения об изнасиловании 16-летней девушки на борту. Об этом пишет Irish Star.

Сообщается, что 58-летний мужчина совершил сексуальное насилие в отношении 16-летней пассажирки. По данным издания, они сидели рядом.

Девушка сообщила об этом стюардессе, после чего капитан самолета принял решение приземлиться в Шанноне. Там подозреваемого задержали, также правоохранители опросили свидетелей и бабушку пострадавшей. Уточняется, что подозреваемый, кроме наказания за содеянное, должен будет выплатить авиакомпании убытки.

