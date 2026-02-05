Реклама

18:48, 5 февраля 2026

Самолет совершил экстренную посадку из-за изнасилования 16-летней девушки на борту

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Toby Melville / Reuters

Рейс Шаннон — Бостон экстренно приземлился в ирландском аэропорту из-за сообщения об изнасиловании 16-летней девушки на борту. Об этом пишет Irish Star.

Сообщается, что 58-летний мужчина совершил сексуальное насилие в отношении 16-летней пассажирки. По данным издания, они сидели рядом.

Девушка сообщила об этом стюардессе, после чего капитан самолета принял решение приземлиться в Шанноне. Там подозреваемого задержали, также правоохранители опросили свидетелей и бабушку пострадавшей. Уточняется, что подозреваемый, кроме наказания за содеянное, должен будет выплатить авиакомпании убытки.

В Петербурге осудили мужчину, склонявшего знакомых к поджогу самолета.

