Экономика
15:33, 5 февраля 2026Экономика

«Самолет» попросил помощи у государства. Если компания не найдет 50 миллиардов, то могут пострадать дольщики

Девелопер «Самолет» попросил у правительства льготный кредит на 50 млрд рублей
Платон Щукин
Платон Щукин
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Группа «Самолет», крупнейший в России девелопер жилья по состоянию на начало 2026 года, обратился в правительство с просьбой о льготном кредите в размере 48-50 миллиардов рублей на срок до трех лет или другом стабилизационном инструменте. Соответствующее письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина направила генеральный директор застройщика Анна Акиньшина.

Обязательства перед дольщиками под угрозой

В компании объяснили, что без значительной поддержки со стороны государства существует риск невыполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами. Его реализация приведет к серьезным потрясениям на отечественном рынке жилья и фондовом рынке.

Руководство группы не считает свои действия чем-то особенным. По их оценке, для системообразующих предприятий в условиях жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), то есть высокой ключевой ставки, обращение к государству — нормальная практика. Компания полагает, что оптимизация ее финансирования отвечает интересам государства.

В прошлом году скорректированный чистый долг «Самолета» превысил 350 миллиардов рублей при продажах жилья на 272 миллиарда. Государственный кредит позволил бы покрыть часть задолженности и облегчить финансовую ситуацию в компании.

Акционеры передадут государству крупный пакет акций

Топ-менеджмент застройщика утверждает, что акционеры в случае поддержки готовы передать государству блокирующий или даже больший пакет акций, а также обеспечить дополнительное внешнее финансирование в объеме до 10 миллиардов рублей.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В то же время они настаивают на праве обратного выкупа по новой стоимости акций после погашения кредита.

Глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева отмечает, что прецедентов адресного спасения частных девелоперов с помощью государственных кредитов в России нет. Вместе с тем косвенно власти могут поддержать компанию через вхождение в капитал или покупку активов группы структурами, связанными с государством.

Источники СМИ в правительстве подтверждают получение обращения, отправленного в середине января, но реакции на него пока нет — «письмо прорабатывается в установленном порядке».

«Самолет» пожаловался на «потребительский терроризм»

Акиньшина в письме перечисляет сразу несколько факторов, из-за которых финансовое положение компании резко ухудшилось. В том числе она указала на потребительский терроризм, то есть судебные споры из-за некачественной отделки и мебели. По ее оценке, такая практика обошлась «Самолету» в 43 миллиарда рублей.

Также в числе списке вызовов глава компании называет рост платежей по кредитам из-за изменений принципов льготной ипотеки и высокой ключевой ставки. Еще одной проблемой стала низкая маржинальность бизнеса компании на рынке доступного жилья.

Материалы по теме:
В подмосковных ЖК стали появляться необычные инфраструктурные объекты. Как застройщики создают полноценную среду для жизни
В подмосковных ЖК стали появляться необычные инфраструктурные объекты.Как застройщики создают полноценную среду для жизни
25 сентября 2025
«Мы в подъезде — как в гробу» Застрявшие лифты, перебои со светом и грязь: как живет скандальный ЖК «Новое Внуково»
«Мы в подъезде — как в гробу»Застрявшие лифты, перебои со светом и грязь: как живет скандальный ЖК «Новое Внуково»
4 июня 2025

Свое влияние оказало изъятие крупнейшего в Новой Москве проекта в рамках судебного спора девелопера с латвийским банком Rietumu Banka. По его итогам в прошлом году на баланс Росимущества перешли компании «Самолет-Марьино-1», «Самолет-Марьино-2», «Самолет-Марьино-3», «Самолет-Марьино-4». При этом группа по-прежнему остается получателем по кредитам данного проекта и несет обязательства перед дольщиками.

Акции «Самолета» рухнули

На фоне сообщений о просьбе к правительству акции «Самолета» на Мосбирже перешли к падению. За сутки они подешевели примерно на десять процентов, хотя и остаются выше уровней, наблюдавших в ноябре.

Эксперты расходятся в рекомендациях по поводу бумаг компании, однако предлагают инвесторам выбрать между сохранить или продавать, но не покупать. Инвестбанкир Евгений Коган подчеркнул, что сложная ситуация складывается у всех застройщиков, поэтому, скорее всего, помощь компания получит, чтобы не сильно нервировать рынок.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Тем не менее на фоне выхода проблем крупнейшего застройщика в публичное поле индекс Мосбиржи перешел к снижению. К середине дня 5 февраля он опустился до минимума с 21 января.

«Самолет» пытался найти деньги и раньше

Рейтинг девелоперов от Telegram-канал «Домострой», в котором использовались данные «Дом․рф», свидетельствует, что «Самолет» является одним из самых проблемных застройщиков в России, то есть с наиболее высокой долей задержек. Среди его проектов на дома с задержкой пришлось 46,1 процента (129 из 266).

В декабре стало известно, что совет директоров компании одобрил запуск программы облигаций с верхним лимитом 300 миллиардов рублей, что больше суммы, которую на тот момент застройщик был должен всем кредиторам. Такое размещение позволило бы ему переформатировать структуру долга. В основном, займодателями «Самолета» являются банки.

Эксперты назвали ситуацию с «Самолетом» большим вызовом для всех

Как сказал генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, всем игрокам рынка уже понятно, что после ужесточения условий по семейной ипотеке и на фоне высокой ключевой ставки у девелоперов появляются риски финансовых разрывов. Со своей стороны управляющий партнер Trophy Assets Наталья Круглова не исключает, что вслед за «Самолетом» за помощью могут обратиться и другие компании. О каких именно идет речь, она не уточнила.

О перспективе распространения такой практики и на банковский сектор, который активно кредитовал девелоперов, говорит директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. «Мы понимаем, что большая часть денег потраченных на строительство была взята в кредит. По большому счету спасти их можно, но это очень большая нагрузка на бюджет. Кроме того, у таких компаний, насколько можно судить, как правило есть непроданные активы в виде квартир», — отметил он в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру».

На сегодняшний день на российском рынке недвижимости 400-420 тысяч нераспроданных квартир в новостройках. Которые не продаются только потому что цены запредельные. И девелоперы могли бы продать эти квартиры, скинув цены на 30 процентов. И проще порекомендовать им не упираться, а поступить именно так. И тогда народ выстроится в очередь на покупку этих квартир

Алексей Зубецэкономист

Экономист задался вопросом стоит ли в целом государству спасать строительную отрасль, если она не является поставщиком качественного и дешевого товара. «Мы понимаем, что те новостройки, которые сейчас строят, лепятся, извините, из известной субстанции и палок. И вот надо ли строителей такого жилья спасать? Или надо дать им возможность утонуть?» — поинтересовался он. Еще Зубец отметил, что зачастую девелоперы прибегают к своего рода шантажу и говорят, что падение компании ляжет на плечи потребителей. «Деньги, которые вносятся потребителями-покупателями, не идут компании, а накапливаются на спец-счетах, которые открываются после сдачи квартиры. То есть по большому счету шантаж в стиле "мы разоримся и люди останутся без жилья" это неправильно», — отметил эксперт.

По мнению экономиста, для решения вопроса с «Самолетом» власти должны сперва провести аудит компании. «Проверка должна выяснить расходование средств», — сказал он. Еще, по его мнению, «надо выяснить, сколько у компании нераспроданных квартир и вежливо попросить снизить цены на недвижимость».

