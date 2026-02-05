Реклама

11:47, 5 февраля 2026

Случайные люди спасли ресторан после сорвавшейся из-за аферистов свадьбы

Жители Гонконга спасли ресторан после отмененной из-за аферистов свадьбы
Никита Савин
Никита Савин

Фото: mambographer / Shutterstock / Fotodom

Жители Гонконга помогли спасти ресторан после сорвавшегося из-за брачных аферистов свадебного банкета. Об этом сообщает Mothership.

55-летний мужчина собирался жениться, заказал банкет на 60 человек в небольшом ресторане, где регулярно обедал. Стоимость мероприятия составила 17 тысяч гонконгских долларов (167 тысяч рублей), и жених сразу же внес задаток в 10 тысяч долларов (98 тысяч рублей). За несколько дней до свадьбы сотрудник заведения позвонил мужчине, однако тот внезапно сказал, что еще не нашел невесту, но выразил уверенность, что все 60 гостей все-таки придут.

В день свадьбы, 28 января, появился только жених и несколько его бывших коллег. Мужчина, по словам владельца ресторана Иу Кун Тунга, выглядел неуравновешенным. Он сказал, что невесты нет, а за заказ он надеялся расплатиться за счет подарков от гостей, но этих денег не хватило. В итоге Тунг обратился в полицию, а банкет пришлось отменить. Выяснилось, что несостоявшийся жених полгода назад лишился работы, а теперь стал жертвой брачных аферистов. Психическое состояние мужчины было настолько тяжелым, что его отправили в больницу.

Тунг понял, что денежных потерь не избежать, но особенно его расстраивало, что испортится еда. В итоге он описал ситуацию на своей странице в социальной сети и сказал, что готов накормить 40 человек. Каждый должен был заплатить только 180 долларов (1,7 тысячи рублей), хотя в реальности блюда стоили по 580 долларов на человека (5,7 тысячи рублей). В итоге на банкет пришло более 70 человек, а Тунг спас продукты и сумел возместить убытки. Он заявил, что среди гостей было несколько его знакомых, но большая часть оказались жителями района, которых он не знал.

Тунг поблагодарил своих спасителей, а также заявил, что не будет выдвигать обвинения против несостоявшегося жениха, который находится в тяжелом состоянии после пережитого. Владелец ресторана пожелал ему скорейшего выздоровления и призвал общественность уделять больше внимания проблемам психического здоровья.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пара отменила свадьбу, чтобы оплатить лечение любимой собаки. У животного внезапно обнаружили опухоль.

