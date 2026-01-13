Реклама

14:22, 13 января 2026Из жизни

Пара отменила свадьбу ради спасения любимой собаки

В Великобритании пара отменила свадьбу, чтобы оплатить лечение собаки
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Freepic.diller / Freepik

В Великобритании пара отменила свадьбу, чтобы оплатить лечение любимой собаки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

30-летняя Линдси Мур и 33-летний Крис Беннетт собирались пожениться 23 мая. Они уже оплатили площадку, где должна была состояться церемония, оформление, костюмы и услуги визажиста, а также приобрели свадебное платье и кольца. Однако планы пришлось изменить ради спасения их лабрадора по кличке Гас.

Примерно за шесть недель до церемонии пес стал хромать на левую заднюю лапу. Компьютерная томография выявила крупную опухоль между почками, которая распространилась на обе стороны таза. Ветеринары диагностировали саркому мягких тканей, не подлежащую хирургическому удалению.

Собаке назначили курс лучевой терапии стоимостью 12 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей), а также ежемесячные инъекции и другие процедуры общей стоимостью 1200 фунтов (130 тысяч рублей). У пары была ветеринарная страховка, но она покрывает лишь 10 тысяч фунтов в год (миллион рублей), тогда как общая сумма лечения составит не менее 20 тысяч (два миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Индии домашние собаки спасли фермера, на которого набросились четыре медведя. Инцидент произошел 17 июня недалеко от города Даванагере, штат Карнатака.

