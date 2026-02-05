Реклама

11:52, 5 февраля 2026Силовые структуры

Сотрудник фармкомпании пытался подкупить работника Минпромторга ради лицензии

В Москве возбудили дело на сотрудника компании «Интерфарма» за дачу взятки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве возбудили дело на сотрудника фармкомпании за дачу взятки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, представитель компании «Интерфарма» пытался дать взятку в размере два миллиона рублей сотруднику Минпромторга, чтобы возобновить лицензию на производство лекарств в России.

В Минпромторге о данном факте сообщили в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело. Компания «Интерфарма» с офисом в Туле занимается производством различных медицинских препаратов. Одним из них был антибиотик «Левофлоксацин», который в начале этого года Росздравнадзор срочно изъял из-за его плохого растворения и снижения эффективности.

Также в конце прошлого года Минздрав приостановил применение еще трех антибиотиков «Меропенем Инкомед», «Ванкомицин» и «Капреомицин» производимых этой компанией.

Ранее сообщалось, что российский чиновник допустил халатность при ремонте необходимых при пожарах конструкций.

