Лавров ответил на обвинения Киева словами «наша совесть чиста»

Массированные удары Вооруженных сил (ВС) России по украинской энергетической инфраструктуре стали ответом на обстрелы гражданских объектов Вооруженными силами Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с RT, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».
«Наша совесть чиста, и терпение наше не безгранично. Надо знать русский характер по пословице "семь раз отмерь, один раз отрежь". Мы очень долго отмеряли и делали из этого выводы», — высказался дипломат.
Лавров ответил на обвинения Киева в нарушении энергетического перемирия и указал на предыдущие проявления доброй воли российским руководством: в частности, министр отметил соблюдение ВС России предыдущего моратория на удары в марте-апреле 2025 года. Он подчеркнул, что ВСУ в ответ нарушили условия договоренностей и нанесли более 130 ударов по гражданским объектам за указанный период. Министр упомянул, что целями украинских военных неоднократно становились жилые дома, больницы и пассажирские поезда.
Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на массированные удары ВС России по энергетике Украины и опроверг обвинения президента Украины Владимира Зеленского якобы в нарушении договоренностей об отказе от ударов по инфраструктуре. По его словам, договоренность действовала с 25 января по 1 февраля, и Владимир Путин сдержал обещание.