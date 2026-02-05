Лавров ответил на обвинения Киева словами «наша совесть чиста»

Лавров назвал удары по энергетике Украины ответом на атаки ВСУ по жилым объектам

Массированные удары Вооруженных сил (ВС) России по украинской энергетической инфраструктуре стали ответом на обстрелы гражданских объектов Вооруженными силами Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с RT, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Наша совесть чиста, и терпение наше не безгранично. Надо знать русский характер по пословице "семь раз отмерь, один раз отрежь". Мы очень долго отмеряли и делали из этого выводы», — высказался дипломат.

Лавров ответил на обвинения Киева в нарушении энергетического перемирия и указал на предыдущие проявления доброй воли российским руководством: в частности, министр отметил соблюдение ВС России предыдущего моратория на удары в марте-апреле 2025 года. Он подчеркнул, что ВСУ в ответ нарушили условия договоренностей и нанесли более 130 ударов по гражданским объектам за указанный период. Министр упомянул, что целями украинских военных неоднократно становились жилые дома, больницы и пассажирские поезда.

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на массированные удары ВС России по энергетике Украины и опроверг обвинения президента Украины Владимира Зеленского якобы в нарушении договоренностей об отказе от ударов по инфраструктуре. По его словам, договоренность действовала с 25 января по 1 февраля, и Владимир Путин сдержал обещание.