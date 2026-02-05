Реклама

Спецпредставитель Путина сообщил о прогрессе по Украине

Дмитриев: Попытки Европы помешать переговорам говорят о прогрессе процесса
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Попытки Европы помешать переговорам по урегулированию конфликта на Украине могут быть индикатором того, что в мирном процессе есть прогресс. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, его слова приводит РИА Новости.

«Неким индикатором может быть то, что вот разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу, пытаются в него влезть. И вот чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть», — указал глава РФПИ.

5 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта между Россией, Украиной и США. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что встреча в Абу-Даби прошла продуктивно.

Согласно данным источника ТАСС, в ходе встречи делегации обсуждали экономические вопросы, территории и механизм прекращения огня.

