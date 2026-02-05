Раскрыты главные темы переговоров по Украине в Абу-Даби

ТАСС: На встрече в Абу-Даби обсуждаются территории и механизм прекращения огня

В ходе встречи делегаций России, Украины и США в Абу-Даби обсуждаются экономические вопросы, территории и механизм прекращения огня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Общими словами — это экономические аспекты, территориальный вопрос, механизм прекращения огня», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно о начале второго дня переговоров представителей России, США и Украины. По словам главы украинской делегации Рустема Умерова, встреча проходит в нескольких форматах, включая трехсторонние консультации и работу в группах.

Второй раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине в ОАЭ стартовал 4 февраля. Состав российской делегации с момента последней встречи 24 января остался неизменным, переговорную группу возглавляет начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.