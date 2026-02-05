Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:49, 5 февраля 2026Мир

США и Британия развернули свои боевые танки недалеко от российской границы

MWM: США и Британии провели учения с применением боевых танков на границе с РФ
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Военные США и Британии провели учения с применением боевых танков на границе с Россией. Об этом пишет Military Watch Magazine.

В публикации говорится, что Армии США и Великобритании развернули свои танки M1A2 Abrams и Challanger2 ради участия в учениях «Зимний лагерь». Они проходят около города Тапа в Эстонии. Учения организованы примерно в 100 километрах от России. Автор текста уточняет, что этим шагом Запад хочет послать Москве сильный сигнал на фоне напряженности между двумя сторонами.

Ранее стало известно, что США проведут многодневные военные учения с участием авиации на Ближнем Востоке на фоне эскалации конфликта с Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто требование России по Донбассу

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В Москве школьница выпала с 10 этажа, встала на ноги и пришла в салон красоты

    Рекламные затраты иностранцев в российский магазин увеличились в пять раз

    Названы главные риски при покупке машины за границей

    Обвиненную в педофилии российскую учительницу проверят на вменяемость

    Мощный взрыв на российской автозаправке попал на видео

    Сотрудник фармкомпании пытался подкупить работника Минпромторга ради лицензии

    Обнаружена скрытая причина изменений в работе мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok