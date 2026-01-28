Стало известно о военных планах США на Ближнем Востоке

CNN: США проведут многодневные военные учения на Ближнем Востоке

США проведут многодневные военные учения с участием авиации на Ближнем Востоке на фоне эскалации конфликта с Ираном. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Эти учения позволят летчикам доказать, что они способны рассредотачиваться, действовать и выполнять боевые вылеты в сложных условиях — безопасно, точно и совместно с нашими партнерами», — сказал генерал-лейтенант Дерек Франс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что к Ирану движется вторая армада американских кораблей. «Кстати, прямо сейчас к Ирану прекрасно направляется еще одна прекрасная армада, так что посмотрим», — сказал он.

До этого сообщалось, что Трамп, вероятно, нанесет мощный удар по Ирану и его политическому руководству. Однако, по данным The Economist, окончательное решение еще не принято.