19:27, 5 февраля 2026Россия

Стало известно о массированной атаке ВСУ по российским регионам

Минобороны: В небе над Россией сбито 40 беспилотников ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Стало известно о массированной атаке ВСУ по российским регионам. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

По данным военного ведомства, с 13:00 до 18:00 средствами противовоздушной обороны было сбито 40 беспилотников.

Дроны были перехвачены над Белгородской (24), Ростовской (8), Брянской (5) и Курской (3) областями. Во всех случаях речь идет о беспилотниках самолетного типа. Такие дроны отличаются большим радиусом действия и используются для нанесения ударов по тылам, а в случае с ВСУ — и по объектам российской гражданской инфраструктуры.

Ранее в Минобороны раскрыли тактику ударов ВСУ по России. В министерстве рассказали, что первой волной украинские войска запускают небольшие беспилотники. Крупные же ударные дроны следуют за ними. Вероятно, целью первой волны служит перегрузка систем противовоздушной обороны, чтобы таким образом «расчистить путь» тяжелым дронам.

