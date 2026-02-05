Стало известно о пострадавшей при нападении на российский детский сад

При нападении на детский сад в Оренбургской области пострадала воспитатель

В Оренбургской области при нападении на детский сад пострадала воспитатель. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, воспитатель получила ранения, когда пыталась обезоружить мужчину, ворвавшегося с ножом в дошкольное учреждение. У женщины порезы на руках.

Работники детского сада успели нажать на тревожную кнопку, когда посторонний стал ломится в двери. На место приехали сотрудники Росгвардии и задержали мужчину. Он был пьян и не смог пояснить свой поступок.

О нападении на детский сад стало известно ранее 5 февраля.