Стало известно о пострадавшей при нападении на российский детский сад

В Оренбургской области при нападении на детский сад пострадала воспитатель. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источника, воспитатель получила ранения, когда пыталась обезоружить мужчину, ворвавшегося с ножом в дошкольное учреждение. У женщины порезы на руках.
Работники детского сада успели нажать на тревожную кнопку, когда посторонний стал ломится в двери. На место приехали сотрудники Росгвардии и задержали мужчину. Он был пьян и не смог пояснить свой поступок.
О нападении на детский сад стало известно ранее 5 февраля.