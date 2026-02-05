Реклама

19:38, 5 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно о проблемах ВСУ из-за борьбы с российскими дронами со Starlink

Командир ВСУ Черновол сообщила о потере связи из-за отключения Starlink
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Некоторые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) остались без связи из-за отключения незарегистрированных в Минобороны страны терминалов Starlink. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила командир взвода 72-й бригады украинских войск Татьяна Черновол.

«Выключение "Старлинков" оставило мои две боевые позиции пилотов без связи. Даже [предприниматель Илон] Маск так не гадил, как свои», — стало известно из публикации.

Военнослужащая отметила, что ее пилотам повезло оказаться в не сильно «злобных» местах, из-за чего на одну из позиций удалось подвезти альтернативный терминал. Она отмечает, что на более «злобной» позиции запасной терминал лежал уже давно. При этом, по словам Черновол, терминалы Starlink все еще не работают, хотя были внесены в списки Минобороны.

Ранее лейтенант ВСУ с позывным Алекс также заявил, что часть терминалов Starlink ВСУ прекратила работу несмотря на внесение в «белые» списки. При этом он отметил, что некоторые терминалы продолжили работу и без регистрации.

