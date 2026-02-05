Реклама

5 февраля 2026

Сын Плющенко и Рудковской назвал предпочитаемый девичий типаж

Сын фигуриста Плющенко Александр заявил, что ему нравятся умные девушки
Карина Черных
Карина Черных

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и российского музыкального продюсера Яны Рудковской Александр Плющенко назвал предпочитаемый девичий типаж. Видео появилось в Telegram-канале журналистки Алены Жигаловой.

13-летний блогер ответил на вопросы и рассказал, что ему нравятся умные девушки, которые ниже его ростом. В то же время наследник спортсмена не стал выбирать между брюнетками и блондинками, отметив, что подобные параметры ему неважны.

«Главное, чтобы характер был хороший, а внешность мне без разницы», — заявил он.

В январе Рудковская показала внешность на фото с первой встречи с Плющенко.

