Сын Плющенко и Рудковской назвал предпочитаемый девичий типаж

Сын фигуриста Плющенко Александр заявил, что ему нравятся умные девушки

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и российского музыкального продюсера Яны Рудковской Александр Плющенко назвал предпочитаемый девичий типаж. Видео появилось в Telegram-канале журналистки Алены Жигаловой.

13-летний блогер ответил на вопросы и рассказал, что ему нравятся умные девушки, которые ниже его ростом. В то же время наследник спортсмена не стал выбирать между брюнетками и блондинками, отметив, что подобные параметры ему неважны.

«Главное, чтобы характер был хороший, а внешность мне без разницы», — заявил он.

В январе Рудковская показала внешность на фото с первой встречи с Плющенко.

