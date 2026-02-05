Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 5 февраля 2026Путешествия

Тревел-блогерша описала азиатский курорт словами «маленькая Россия»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: 8photo / Freepik

Путешественница Саша Коновалова посетила один курорт в Таиланде и описала его словами «маленькая Россия». Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в районе Пратамнак в Паттайе все «напоминает о доме»: здесь часто можно услышать «родную речь» и встретить граждан России, которые охотно приезжают в это место из-за дешевого отдыха. К примеру, массаж тут обойдется в 200 бат (482 рубля). При этом знания иностранных языков не нужны.

Материалы по теме:
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью. Что разрушило мировой туризм?
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью.Что разрушило мировой туризм?
9 января 2023
«Русские были самыми щедрыми» Как легендарный курорт Европы оказался на грани выживания без туристов из России
«Русские были самыми щедрыми»Как легендарный курорт Европы оказался на грани выживания без туристов из России
22 февраля 2023

Пообщавшись с россиянами, тревел-блогерша узнала также, что им не нравится в Паттайе. Отрицательными качествами курорта они назвали коричневое море и грязные пляжи, на которых мусорят приезжие. Также их раздражают пьяные соотечественники, которые горланят русские песни в местных караоке и ходят по улицам в купальных трусах.

«Другие туристы, которые впервые приехали в Паттайю и попали в "русский" район, сказали, что огорчены отсутствием колорита. Перед поездкой они составили список местных блюд, которые хотят попробовать. А в итоге на Пратамнаке оказалось больше русских кафе, чем тайских», — отметила Коновалова.

Ранее эта блогерша описала минусы отдыха в Египте фразой «не дождетесь хорошего сервиса». По ее словам, одним из недостатков этой страны является плохая уборка в отелях, потому что египтяне по натуре — лентяи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уже огромная уступка». Зеленский высказался о завершении конфликта и «ужасной потере» Украины

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Повышение цен на такси в непогоду предложили ограничить

    Перечислены скрытые возможности iPhone

    Британская актриса скончалась в возрасте 104 лет

    Тюремщица решила завести ребенка от заключенного и занималась с ним сексом каждый день

    Отец элегантно проучил директора школы за наплевательское отношение к буллингу его сына

    Известная певица прикрыла тело фейковыми долларами

    В Европе посмеялись над санкциями ЕС против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok