Турист погрузился с маской под воду и всплыл на поверхность без признаков жизни

Турист из США не выжил во время сноркелинга в заповеднике у побережья Белиза

Турист из США не выжил во время сноркелинга в морском заповеднике Хол Чан у побережья Белиза. Подробностями истории поделился портал Love FM Belize.

31 января 77-летний Кеннет Пол Ярош и его жена Жанетт присоединились к морской экскурсии, организованной компанией Action Divers на борту судна Lady Susan. Мужчина вместе с гидом погрузился с маской под воду, а вскоре Жанетт увидела, как супруг всплыл на поверхность лицом вниз. Он был неподвижен и не подавал признаков жизни.

Экипаж поднял американца на борт и попытался оказать ему помощь, но безуспешно. На пристани туристов встретили сотрудники службы экстренной помощи, которые констатировали кончину Яроша. Для установления точной причины трагедии тело отправили на экспертизу.

