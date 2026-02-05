Реклама

20:31, 5 февраля 2026

Турист погрузился с маской под воду и всплыл на поверхность без признаков жизни

Турист из США не выжил во время сноркелинга в заповеднике у побережья Белиза
Алина Черненко

Фото: Daniel Aguilar / Reuters

Турист из США не выжил во время сноркелинга в морском заповеднике Хол Чан у побережья Белиза. Подробностями истории поделился портал Love FM Belize.

31 января 77-летний Кеннет Пол Ярош и его жена Жанетт присоединились к морской экскурсии, организованной компанией Action Divers на борту судна Lady Susan. Мужчина вместе с гидом погрузился с маской под воду, а вскоре Жанетт увидела, как супруг всплыл на поверхность лицом вниз. Он был неподвижен и не подавал признаков жизни.

Экипаж поднял американца на борт и попытался оказать ему помощь, но безуспешно. На пристани туристов встретили сотрудники службы экстренной помощи, которые констатировали кончину Яроша. Для установления точной причины трагедии тело отправили на экспертизу.

Ранее турист из Греции лишился способности ходить после удара о дно во время купания в океане в Австралии. Он нырнул в воду, задел головой песчаную отмель и всплыл на поверхность без сознания.

