Турист ударился головой о дно во время купания и лишился способности ходить

Турист лишился способности ходить после удара о дно во время купания в Австралии

Турист из Греции лишился способности ходить после удара о дно во время купания в океане в Австралии. Об этом пишет портал Perth Now.

28-летний Иоаннис Видиниотис отдыхал на пляже Коттесло в городе Перт в канун Нового года. Молодой человек нырнул в воду, задел головой песчаную отмель и всплыл на поверхность лицом вниз без сознания. Его двоюродная сестра Аристеа Казанциду, на глазах у которой произошел инцидент, вытащила пострадавшего из воды. После этого спасатели и находившийся рядом анестезиолог оказали ему первую помощь, проведя сердечно-легочную реанимацию.

Видиниотиса отвезли в больницу и провели ему операцию на позвоночнике. Медики сообщили семье грека, что его шансы снова ходить составляют менее пяти процентов.

«Это тяжелая реальность для нашей семьи», — призналась двоюродная сестра туриста. Она также поблагодарила оказавших помощь ее брату анестезиолога, спасателей и медиков. «Персонал, врачи и медсестры Королевской больницы Перта проявили себя просто замечательно. Их сострадание, профессионализм и преданность делу помогли нам пережить самые тяжелые дни», — добавила она.

Греческая община Западной Австралии запустила сбор средств для поддержки Видиниотиса и его семьи и покрытии значительных медицинских расходов.

