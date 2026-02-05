Украинец Чепак сравнил Яворовский полигон с Бухенвальдом

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о своем опыте обучения на Яворовском полигоне во Львовской области, сравнив его с концлагерем. Рассказ мужчины привел его знакомый Юрий Чепак на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Месяц был на Яворовском полигоне. (...) Условия, в которых там живут люди, ненамного лучше Аушвица или Бухенвальда. Телефон забирают, связь с родными только в присутствии инструкторов. Условия жизни просто ужасные», — поведал он.

Также ужасает и отношение к людям, жалуется украинец. По его словам, военных «привязывают скотчем на морозе», бросают в ямы и вымогают у них деньги.

«Все это знают и делают вид, что это норма. Я не открыл Америку. Но закрывают глаза (...), рассказывают, что надо терпеть ради победы. И это лицемерие является приговором для этой страны. Это просто вопрос времени», — резюмировал Чепак.

В 2025 году Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по Яворовскому полигону. Атака пришлась на место проведения тренировок личного состава ВСУ.