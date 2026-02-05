Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:30, 5 февраля 2026Бывший СССР

Украинским войскам предрекли выход из Харькова

Лебедев: Харьков может выпасть из обороны из-за ударов РФ по энергетике Украины
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Комбинацию Российской армии по ударам по энергетике Украины оценил в беседе с «Царьградом» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он указал, что Киеву критически не хватает трансформаторов, из-за чего мир может наблюдать за тем, кого власти страны оставят без тепла и света, а кого спасут.

«Уже есть сведения, что в Кривом Роге некоторые подстанции демонтируют для того, чтобы восстановить работу в Киеве, в киевских подстанциях», — отметил он.

Подпольщик добавил, что, например, Харьковская и Днепропетровская области фактически стали прифронтовыми территориями, где войска РФ могут дотянуться до энергетики с помощью РСЗО или даже ствольной артиллерии. В случае же, если украинские власти не будут спасать энергетику регионов, то, к примеру, Харьков рискует вовсе выпасть из обороны, так как энергетика — это в том числе связь, без которой войска не действуют.

«Может быть, какие-то умалишенные останутся пытаться оборонять Харьков. Основные войска, скорее всего, уйдут», — подытожил он.

Ранее министр Украины по восстановлению Алексей Кулеба заявил, что децентрализация энергетики — это единственный выход для страны из сложившейся в связи с обстрелами ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Этот аспект очень важный». Названо ключевое требование России к «большому договору» по Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Минздрав опубликовал девять схем лечения коронавируса в домашних условиях

    Раскрыт главный интерес Трампа в переговорах с Китаем

    Стало известно о попытках ЕС войти в консультации по Украине в Абу-Даби

    В российских вузах сократили десятки тысяч платных мест

    Возможность снижения курса до 90 рублей за доллар оценили словами «еще падать и падать»

    Российскому школьнику с ожогом спины пришлось идти домой после нападения одноклассницы

    Стало известно о пострадавшей при нападении на российский детский сад

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok