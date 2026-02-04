Реклама

19:37, 4 февраля 2026Бывший СССР

В правительстве Украины назвали единственный выход из ситуации с отоплением

Украинский министр Кулеба: Децентрализация энергетики — наш единственный выход
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Децентрализация энергетики — это единственный выход Украины из сложившейся в связи с обстрелами ситуации. Об этом заявил министр Украины по восстановлению Алексей Кулеба, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

По словам Кулебы, необходимо сделать все возможное, чтобы города и районы стали автономными от центрального снабжения.

«Это единственный выход. Это то, что мы делали в течение последних двух лет. И эту работу просто необходимо наращивать», — заявил чиновник.

Ранее о последствиях ударов России по украинской энергетической инфраструктуре рассказал глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Он сообщил, что две теплоэлектроцентрали в Киеве получили критические повреждения.

