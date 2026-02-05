Реклама

11:26, 5 февраля 2026

Загадочное обновление Android объяснили

Google по ошибке разослала пользователям Android старое обновление вместо нового
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lukmanazis / Shutterstock / Fotodom

Пользователи Android-смартфонов пожаловались, что на их устройствах стали устанавливаться старые обновления. На это обратило внимание издание Android Authority.

В январе Google выпустила обновление Google Play (GPSU) — это сервисный апдейт, который не приносит новых функций, но он необходим для получения новых версий Android. Ранее IT-гигант выпускал подобное обновление в ноябре 2025-го. Некоторые пользователи заметили, что на их телефонах был установлен актуальный апдейт за январь, который загадочным образом заменился на обновление за ноябрь.

На проблему обратили внимание посетители Reddit. Как правило, неполадку заметили владельцы Google Pixel, которые раньше всех получают обновления, однако пользователь форума Android Authority заявил, что с его OnePlus 13R произошла та же проблема. Журналисты медиа объяснили замену актуального январского обновления на устаревшее ошибкой на стороне Google.

В материале говорится, что причин для беспокойства нет. Вероятно, когда в Google исправят ошибку, то выпустят актуальный апдейт. Также они обратили внимание, что сервисное обновление GPSU существенным образом не влияет на работу смартфонов. Однако при желании ноябрьское обновление можно удалить с телефона вручную.

В начале февраля стало известно, что корпорация Samsung оставила без обновлений смартфоны серии Galaxy S21. Фирма, как и обещала, поддерживала устройства 2021 года апдейтами в течение четырех лет.

