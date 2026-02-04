Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:30, 4 февраля 2026Наука и техника

Samsung прекратила поддержку популярных смартфонов

Samsung прекратила поддержку смартфонов серии Galaxy S21
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Южнокорейская корпорация Samsung оставила без обновлений смартфоны серии Galaxy S21. На это обратило внимание издание SamMobile.

Когда компания выпускала девайсы в январе 2021 года, то обещала для них четыре крупных обновления Android. Журналисты профильного медиа отметили, что Samsung выполнила свои обязательства: последний крупный апдейт Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra получили в начале 2025 года. Зимой 2026 года устройства останутся без улучшений программного обеспечения (ПО).

Специалисты не обнаружили в документации к обновлению Samsung информацию о смартфонах Galaxy S21. Они объяснили, что фирма больше не будет поддерживать устройства обновлениями Android и даже прекратит выпускать регулярные патчи безопасности. Однако гаджеты будут получать исправления критических уязвимостей, но график их выпуска окажется нерегулярным.

Последнее обновление телефоны линейки Galaxy S21 — One UI 7.0 на базе Android 15 — получили в первой половине 2025 года. Последний патчи безопасности вышел для них в ноябре того же года.

В конце января корпорация Samsung выпустила обновления для старых смартфонов. Апдейт получили устройства серии Galaxy S10.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США сбили дрон Ирана около авианосца, а Тегеран пытался задержать американский танкер. Конфликт обостряется накануне переговоров

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Под Бермудским треугольником нашли причину загадочного исчезновения кораблей

    Samsung прекратила поддержку популярных смартфонов

    Российского школьника доставили в полицию после угроз в соцсетях

    Сафонов примет участие более чем в 15 судебных процессах

    Россиянка вернулась с отдыха на Сейшелах с лихорадкой чикунгунья

    Первого мужа супруги Джо Байдена задержали по обвинению в убийстве

    На Украине заявили о критической ситуации в Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok