Успенская высказалась о борьбе с фейками

Певица Любовь Успенская заявила, что давно перестала бороться с фейками в СМИ

Певица Любовь Успенская рассказала, что перестала бороться с желтыми статьями и фейками о себе в недобросовестных изданиях. Об этом она сообщила в беседе с Общественной службой новостей.

По словам артистки, ей нет дела до СМИ, которые распространяют ложь о ней. «Одним местом сочиняют небылицы, от моего имени задевают других артистов, я даю опровержения, но бороться с желтыми изданиями бесполезно», — заявила артистка.

Также звезда шансона отметила, что просто отказывает в интервью тем, кто пишет ложь. «Пугать их судами бесполезно, дуракам закон не писан», — добавила Успенская.

Ранее Успенская прокомментировала скандал на борту самолета, в ходе которого ее высадили с рейса с полицией.