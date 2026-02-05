Реклама

03:35, 5 февраля 2026Мир

В Европе посмеялись над санкциями ЕС против России

Euractiv: Регулярные санкции ЕС против РФ кажутся смешными из-за их абсурдности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Упорные попытки Евросоюза (ЕС) воздействовать на Россию через санкции приобрели характер абсурдной сатиры — не способствуя разрешению конфликта, а лишь усложняя путь к диалогу и усугубляя взаимную неприязнь. Об этом говорится в статье издания Euractiv, автором которой выступил колумнист Томас Моллер-Нильсен.

«План ЕС <...> состоит в том, чтобы продолжать финансировать большую часть военных усилий Киева, надеясь, вопреки всякой надежде, что следующий пакет санкций чудесным образом достигнет того, чего не смогли сделать предыдущие девятнадцать», — пишет автор материала.

По его мнению, постоянные санкции Евросоюза только затрудняют достижение мира на Украине.

Ранее стало известно, что руководство ЕС намерено усилить санкционное давление на Россию и ввести ограничения на поставки ключевых металлов.

