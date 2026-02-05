Реклама

13:41, 5 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме объяснили требование признать Донбасс российским в договоре с Украиной

Чепа объяснил требование РФ включить признание Донбасса в договор с гарантиями
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Желание Москвы увидеть признание Донбасса российским в большом договоре по Украине — это определенные гарантии, рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат объяснил утечки о важности для российской стороны признания странами, что регион входит в состав России.

«Это определенные гарантии того, что кто-то когда-то не поднимет снова вопрос о легитимности или нелегитимности делегации, которая принимала эти решения. Потому что мы знаем, что, например, легитимность [президента Украины Владимира] Зеленского вызывает вопросы, и в какие-то моменты это очень важно. Мы хотим, чтобы это было прописано в соглашении», — объяснил Чепа.

Ранее ТАСС со ссылкой на западный источник, близкий к переговорам в Абу-Даби, сообщил, что Россия видит частью большого договора признание Донбасса российским всеми странами.

5 февраля в ОАЭ начался второй день переговоров между делегациями России, США и Украины. Стороны обсудят экономические и территориальные вопросы, а также механизм прекращения огня.

