11:07, 5 февраля 2026Мир

Раскрыто требование России по Донбассу

ТАСС: РФ видит частью договора признание Донбасса российским всеми странами
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия видит частью большого договора признание Донбасса российским всеми странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на западный источник, близкий к переговорам в Абу-Даби.

«Для российской стороны этот аспект с признанием Донбасса всеми странами видится очень важным», — рассказал собеседник агентства.

5 февраля в Абу-Даби начался второй день переговоров между делегациями России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Стороны обсудят экономические и территориальные вопросы, а также механизм прекращения огня.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что попытки Европы помешать переговорам по Украине могут быть индикатором того, что в мирном процессе есть прогресс.

