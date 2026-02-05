В Госдуме ответили на слова Зеленского об «ужасной потере» Украины из-за России

Депутат Белик назвал ахинеей слова Зеленского о потере Украиной независимости

Депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о потере независимости Украины. Белик заявил, что страна давно уже отдана на откуп Западу, его слова приводит РИА Новости.

По словам депутата, нынешняя Украина демонстрирует независимость разве что от здравого смысла, а также полную политическую и финансовую зависимость от западных стран.

«Зеленский несет политическую ахинею, так как невозможно потерять то, что давно уже отдано на откуп западным кураторам», — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что, в случае если Украина проиграет на поле боя, она утратит независимость, «которую сохраняла до сих пор», и станет частью России.