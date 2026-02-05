Володин заявил, что отец главы евродипломатии Каллас был членом КПСС в Эстонии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскрыл подробности о происхождении главы евродипломатии Каи Каллас. Он заявил, что ее отец был членом КПСС в Эстонии. Комментарий председатель нижней палаты российского парламента привел в Telegram-канале.

По мнению Володина, Каллас своими обвинениями в адрес России о том, что страна «за последние 100 лет напала на 19 стран» дискредитировала себя и показала незнание истории.

«Дочери члена КПСС, государственного деятеля Эстонской ССР и суверенной Эстонии, которой является Каллас, стоило бы это знать. Но историю в школе она учила плохо. Или вообще не учила. Можно предположить, прогуливала. В силу высокого должностного положения ее отца в тот период», — поделился в посте спикер Госдумы.

Он отметил, что Каллас пытается откреститься от событий в прошлом и показать себя борцом с Россией. Володин полагает, что все проблемы идут из детства и рекомендовал главе евродипломатии обратиться к психиатру.

Ранее сообщалось, что ирландский журналист Чей Боуз высмеял Каллас за заявления о якобы вторжениях России в другие страны.

На текущей неделе глава евродипломатии повторила свое мнение, что за последние 100 лет Россия якобы напала на 19 стран. При этом политик заявила, что ни одно из этих государств «не нападало» на Россию. Тем самым Каллас поставила под сомнение вторжение гитлеровской Германии в СССР и начало Великой Отечественной войны.