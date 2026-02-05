В Госдуме высказались об угрозе для дольщиков после обрушения акций «Самолета»

Арефьев призвал разобраться в угрозах для дольщиков застройщика «Самолет»

Государство должно изучить причину возникновения финансовых проблем у застройщика «Самолет» и вмешаться в случае, если возникнет угроза для дольщиков, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Арефьев.

«Дорожают стройматериалы, повышаются зарплаты у людей. Из-за этого застройщикам просто не хватает средств, которые им дали дольщики, чтобы закончить строительство, — сказал политик. — Конечно, в каждом случае нужно разбираться отдельно: есть добросовестные застройщики, есть не очень. Может, какие-то средства они украли, может, эти средства украли у них, может, виновато ценообразование».

По словам Арефьева, правительство должно будет разобраться в причинах возникших у застройщика проблем и защитить интересы дольщиков в случае необходимости.

«Правительству нужно будет в этом разобраться и, если окажется, что причины сложившейся ситуации объективны, государство обязательно должно пойти навстречу и помочь. Потому что иначе у нас опять возникнет вопрос обманутых дольщиков, который очень болезнен и для людей, и для правительства. Надо разбираться. Потому что пострадать в итоге могут и так не самые богатые люди», — заключил депутат.

Ранее застройщик «Самолет» обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит в размере 48-50 миллиардов рублей. В противном случае, по словам застройщика, станет реальной угроза невыполнения обязательств перед инвесторами и дольщиками.

После этого, 4 февраля, акции «Самолета» в моменте упали в цене почти на 7 процентов. В четверг, 5 февраля, тенденция продолжилась, а совокупное падение акций за сутки составило более 8 процентов.

Дополнительно усложнил ситуацию отказ правительства от моратория на штрафы застройщиков за задержку ввода жилья — «Самолет» оказался одним из лидеров рынка по этому показателю. На этом фоне руководство девелопера обратилось к властям с просьбой предоставить кредит в размере 50 миллиардов рублей. Обращению, как уточняется, предшествовал выкуп по оферте крупного облигационного займа.