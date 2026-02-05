Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:33, 5 февраля 2026ЭкономикаЭксклюзив

В Госдуме высказались об угрозе для дольщиков после обрушения акций «Самолета»

Арефьев призвал разобраться в угрозах для дольщиков застройщика «Самолет»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Государство должно изучить причину возникновения финансовых проблем у застройщика «Самолет» и вмешаться в случае, если возникнет угроза для дольщиков, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Арефьев.

«Дорожают стройматериалы, повышаются зарплаты у людей. Из-за этого застройщикам просто не хватает средств, которые им дали дольщики, чтобы закончить строительство, — сказал политик. — Конечно, в каждом случае нужно разбираться отдельно: есть добросовестные застройщики, есть не очень. Может, какие-то средства они украли, может, эти средства украли у них, может, виновато ценообразование».

По словам Арефьева, правительство должно будет разобраться в причинах возникших у застройщика проблем и защитить интересы дольщиков в случае необходимости.

«Правительству нужно будет в этом разобраться и, если окажется, что причины сложившейся ситуации объективны, государство обязательно должно пойти навстречу и помочь. Потому что иначе у нас опять возникнет вопрос обманутых дольщиков, который очень болезнен и для людей, и для правительства. Надо разбираться. Потому что пострадать в итоге могут и так не самые богатые люди», — заключил депутат.

Материалы по теме:
«Издевались над нами!» Коммуналки, ссоры и долги: как для миллионов россиян мечта о своей квартире стала реальностью
«Издевались над нами!»Коммуналки, ссоры и долги: как для миллионов россиян мечта о своей квартире стала реальностью
7 декабря 2020
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах. Почему жить в деревне теперь модно?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.Почему жить в деревне теперь модно?
12 ноября 2021

Ранее застройщик «Самолет» обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит в размере 48-50 миллиардов рублей. В противном случае, по словам застройщика, станет реальной угроза невыполнения обязательств перед инвесторами и дольщиками.

После этого, 4 февраля, акции «Самолета» в моменте упали в цене почти на 7 процентов. В четверг, 5 февраля, тенденция продолжилась, а совокупное падение акций за сутки составило более 8 процентов.

Дополнительно усложнил ситуацию отказ правительства от моратория на штрафы застройщиков за задержку ввода жилья — «Самолет» оказался одним из лидеров рынка по этому показателю. На этом фоне руководство девелопера обратилось к властям с просьбой предоставить кредит в размере 50 миллиардов рублей. Обращению, как уточняется, предшествовал выкуп по оферте крупного облигационного займа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ожидается прогресс». Завершились переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. О чем договорились стороны?

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    «РУС-ПЭ» сможет выполнять задачи днем и ночью

    Орбан жестко высказался о политике ЕС по Украине

    Напавший на ребенка в российском аэропорту избежал тюрьмы

    Названа главная причина проблем премиальных китайских машин зимой

    Российское турагентство отменило тур в Азию и не вернуло клиентам сотни тысяч рублей

    Москвичей предупредили о проблемах с апартаментами

    Индия предъявила высокий спрос на еще один российский товар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok