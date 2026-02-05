Реклама

В Кремле ответили на вопрос о ходе переговоров в Абу-Даби

Песков: Путина информируют о ходе переговоров в Абу-Даби, подводить итоги рано
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: МИД ОАЭ / РИА Новости

Переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби продолжаются, и подводить итоги преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС

«Переговоры продолжаются сегодня, поэтому рано пока подводить какие-то итоги», — сказал Песков на брифинге.

Он также сообщил, что российская делегация оперативно информирует президента Владимира Путина о ходе консультаций. «Разумеется, наша делегация оперативно докладывает главе государства», — отметил официальный представитель Кремля.

5 февраля в Абу-Даби начался второй день переговоров между делегациями России, США и Украины по урегулированию конфликта. Стороны обсудят экономические и территориальные вопросы, а также механизм прекращения огня.

