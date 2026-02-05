Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:51, 5 февраля 2026Экономика

В новой школе в российском регионе обрушилась крыша

В школе Новосибирской области обрушилась крыша
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Global Look Press

Крыша провалилась у новой школы в Новосибирской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Новое учебное учреждение открыли в селе Репьево недавно. Крыша обрушилась на площади 100 квадратных метров. Глава Тогучинского района Сергей Пыхтин обвинил в инциденте рабочих, чистящих крышу.

Пострадавших в результате провала не было, занятия отменили. Повреждений перекрытий и стен нет.

Всего в школе обучается 130 детей. Строительство здания велось с 2022 года, однако объект не был сдан в срок. Его ввели в эксплуатацию в ноябре прошлого года.

Ранее в Якутии, в городе Нерюнгри, крыша школы обрушилась во время ремонта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это выглядит так, будто мы готовимся к атаке». В США объяснили нежелание продлить ДСНВ с Россией

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Названа причина отсутствия ответа Трампа на предложение Путина

    В МИД ответили на предложение Эстонии и Латвии возобновить переговоры ЕС и России

    Мировые цены на серебро снова рухнули

    Российский военный расправился со знакомым из-за ненадлежащего ухода за могилой его матери

    Над Москвой заметили яркие вертикальные полосы

    Названы самые подешевевшие в январе автомобили

    Одна из ключевых отраслей в России перешла в режим выживания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok