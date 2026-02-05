В новой школе в российском регионе обрушилась крыша

В школе Новосибирской области обрушилась крыша

Крыша провалилась у новой школы в Новосибирской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Новое учебное учреждение открыли в селе Репьево недавно. Крыша обрушилась на площади 100 квадратных метров. Глава Тогучинского района Сергей Пыхтин обвинил в инциденте рабочих, чистящих крышу.

Пострадавших в результате провала не было, занятия отменили. Повреждений перекрытий и стен нет.

Всего в школе обучается 130 детей. Строительство здания велось с 2022 года, однако объект не был сдан в срок. Его ввели в эксплуатацию в ноябре прошлого года.

Ранее в Якутии, в городе Нерюнгри, крыша школы обрушилась во время ремонта.