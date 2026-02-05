Реклама

13:44, 5 февраля 2026Россия

В России назвали главную цель на переговорах с Украиной

Джабаров: Главной целью РФ на переговорах являются территориальные уступки Киева
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал главной целью России на переговорах по урегулированию украинского конфликта территориальные уступки Киева и вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Главное условие [успешного завершения переговоров для России является то], чтобы Украина хотела заключения мирного соглашения (...) Все понимают, что Украина должна уйти с территории Донбасса, но они, к сожалению, этого не понимают», — обозначил Джабаров.

По его словам, Украина не заинтересована в завершении вооруженного конфликта, и будет использовать «любую зацепку» для этого, как например, промежуточные выборы в конгресс США, по результатам которых Киев рассчитывает заполучить дальнейшую помощь по инициативе демократов.

«Вот все данные показывают, что Украина этого [завершения конфликта] не желает абсолютно. Она тянет любыми путями», — заключил Джабаров.

Ранее в Кремле заявили, что переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби продолжаются, и подводить итоги преждевременно.

