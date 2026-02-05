В России назвали главную цель на переговорах с Украиной

Джабаров: Главной целью РФ на переговорах являются территориальные уступки Киева

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал главной целью России на переговорах по урегулированию украинского конфликта территориальные уступки Киева и вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Главное условие [успешного завершения переговоров для России является то], чтобы Украина хотела заключения мирного соглашения (...) Все понимают, что Украина должна уйти с территории Донбасса, но они, к сожалению, этого не понимают», — обозначил Джабаров.

По его словам, Украина не заинтересована в завершении вооруженного конфликта, и будет использовать «любую зацепку» для этого, как например, промежуточные выборы в конгресс США, по результатам которых Киев рассчитывает заполучить дальнейшую помощь по инициативе демократов.

«Вот все данные показывают, что Украина этого [завершения конфликта] не желает абсолютно. Она тянет любыми путями», — заключил Джабаров.

Ранее в Кремле заявили, что переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби продолжаются, и подводить итоги преждевременно.