Психолог Бардышевская: Нападения на школы — проявление аутизации общества

В России назвали причину агрессии нападающих на учителей и одноклассников детей. О том, что побуждает подростков на преступления, рассказала изданию «Регнум» кандидат психологических наук Марина Бардышевская.

В последние дни в России произошли три случая нападения подростков на школу, два из них — в Красноярском крае.

По словам эксперта, проблема подростковой агрессии «была всегда». Однако в настоящее время эмоциональных и поведенческих нарушений у молодых россиян фиксируется больше, заявила она. «Это аутизация социума, и многие подростки ведут себя как аутисты, не осознавая, что другой человек тоже живой», — пояснила Бардышевская.

Психолог указала, что подростков привлекает антиобщественная модель поведения, о которой они узнают в том числе из массовой культуры. При этом современные дети все более неохотно подчиняются взрослым, подчеркнула собеседник издания. «Общество должно ответить на вопросы, почему у подростков нет образа будущего, почему у них нет чувства собственного достоинства настолько, что приходится зарабатывать "славу" любой ценой, лишь бы на краткий миг попасть в новости», — резюмировала кандидат психологических наук.

Одно из двух нападений в Красноярском крае было совершено с использованием горючего. Школьница принесла в учебное заведение бензин и облила им одноклассников. После случившегося в регионе задумались о введении запрета на продаже воспламеняющихся жидкостей несовершеннолетним.