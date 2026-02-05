Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:12, 5 февраля 2026Россия

В Красноярском крае захотели запретить продажу детям горючего после нападения на школу

В Красноярском крае захотели запретить продажу горючего несовершеннолетним
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктория Мельникова / ТАСС

В Красноярском крае захотели запретить продажу горючего несовершеннолетним. Об этом сообщил начальник управления главы региона по безопасности Александр Иванов, передает ТАСС.

4 февраля ученица одной из красноярских школ подожгла одноклассников бензином.

По словам Иванова, соответствующий документ уже подготовлен. Он предусматривает запрет на продажу горюче-смазочных и легковоспламеняющихся материалов детям.

В феврале нападения произошли в двух школах Красноярского края. В этой связи губернатор Михаил Котюков заявил о необходимости провести системную работу, чтобы разобраться, как была организована воспитательная и профилактическая работа с детьми. Также глава региона высказался о травле в подростковой среде. Подобные случаи нельзя замалчивать, подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто требование России по Донбассу

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В Кремле огорчились из-за действия США

    Украинским войскам предрекли выход из Харькова

    В Кремле назвали один из столпов российского государства

    Песков анонсировал выступление Путина

    В России оценили угрозу от истечения срока ДСНВ

    Звезду шоу «Пацанки» госпитализировали с инфарктом

    В России прокомментировали визит советника Макрона в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok