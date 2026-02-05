В Красноярском крае захотели запретить продажу детям горючего после нападения на школу

В Красноярском крае захотели запретить продажу горючего несовершеннолетним. Об этом сообщил начальник управления главы региона по безопасности Александр Иванов, передает ТАСС.

4 февраля ученица одной из красноярских школ подожгла одноклассников бензином.

По словам Иванова, соответствующий документ уже подготовлен. Он предусматривает запрет на продажу горюче-смазочных и легковоспламеняющихся материалов детям.

В феврале нападения произошли в двух школах Красноярского края. В этой связи губернатор Михаил Котюков заявил о необходимости провести системную работу, чтобы разобраться, как была организована воспитательная и профилактическая работа с детьми. Также глава региона высказался о травле в подростковой среде. Подобные случаи нельзя замалчивать, подчеркнул он.

