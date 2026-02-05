В России открылся конкурс для молодых предпринимателей «Создай НАШЕ»

Призовой фонд конкурса «Создай НАШЕ» составил 100 млн рублей

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП совместно с фондом «Молодежная предпринимательская инициатива» открыли прием заявок на федеральный конкурс молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ». В этом году число победителей увеличено с 30 до 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на реализацию и развитие своих бизнес-проектов и право принять участие в специальной акселерационной программе Корпорации МСП. Кроме того, теперь принять участие в конкурсе смогут молодые люди от 14 до 35 лет (ранее предельный возраст был 28 лет).

«Молодежь продолжает активно идти в бизнес. В 2025 году в России было зарегистрировано более 28 тысяч новых индивидуальных предпринимателей до 35 лет. Каждый из них приходит с идеей, но, как показывает практика, не каждый на старте до конца понимает, как ее реализовать», — сказал министр экономического развития России Максим Решетников.

По словам министра, такие федеральные инициативы, как конкурс «Создай НАШЕ», не только предоставляют возможность получить финансовую поддержку в виде гранта в 1 миллион рублей, но и являются эффективной площадкой, где молодые предприниматели со всей страны могут обменяться идеями, найти партнеров или объединить возможности для новых проектов.

«Еще очень важно, что на проекте участники в ходе обучения получают знания и навыки по правильной трансформации идеи в полноценный бизнес-план», — добавил Максим Решетников.

Стать участниками конкурса «Создай НАШЕ» можно по одному из двух направлений: «Молодежь без бизнеса» или «Бизнес до трех лет». После подачи заявки на цифровой платформе МСП.РФ конкурсанты пройдут бесплатное обучение по основам предпринимательской деятельности и разработают проект открытия нового или масштабирования действующего бизнеса. Имена 100 победителей будут объявлены в мае на Форуме молодых предпринимателей «Создай НАШЕ» в Москве.

«Поддержка и развитие делового климата в целом и молодежного предпринимательства в частности — одно из важнейших направлений нашей деятельности. В этом году мы с партнерами уже в третий раз даем старт всероссийскому конкурсу "Создай НАШЕ", который дает молодежи возможность сделать первые шаги в бизнесе или придать новый импульс уже имеющемуся делу. Мы помогаем каждому участнику проработать его проект, сделать из него готовое бизнес-решение, правильно его сформулировать, найти точки роста, чтобы в результате успешно конкурировать на рынке», — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Заявочный этап конкурса «Создай НАШЕ» продлится до 10 марта. Через неделю после его завершения участники приступят к обучению на МСП.РФ. На всех стадиях конкурсантов будут оценивать эксперты, которые в конце мая подсчитают итоговый балл каждого.

«Первые два конкурса, проведенные в 2024 и 2025 годах, лишний раз подтвердили, что у нас много талантливой и амбициозной молодежи. Причем это те, кто готов учиться и расти над собой для того, чтобы быть успешными в бизнесе. Именно они могут стать драйверами развития важнейших для нашей страны направлений и экономики в целом. Большинство участников — это люди с уникальными идеями и огромным потенциалом для их реализации. И победа в конкурсе может стать для них тем самым трамплином, который приведет их к успеху», — сказал основатель фонда «Молодежная предпринимательская инициатива», председатель «Деловой России» Алексей Репик.

Вместе с грантами авторы 100 проектов получат возможность бесплатно пройти акселерационную программу Корпорации МСП.

«По итогам двух предыдущих сезонов проекта «Создай НАШЕ» мы увидели, как много у нас в стране молодых людей с горящими глазами, желанием заниматься собственным делом, быть полезными не только себе и близким, но и своему городу и стране. В рамках конкурса мы проходим с ними шаг за шагом весь путь, от подачи заявки до акселерации», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По словам Исаевича, такой подход дает свои результаты: у победителей прошлых лет занятость выросла в 2,8 раза, а доход — в 5,4 раза. И в целом виден рост интереса молодежи к предпринимательской деятельности. По итогам 2025 года число индивидуальных предпринимателей до 25 лет выросло на 12 процентов и сегодня уже превышает 295 тысяч.

Федеральный конкурс молодежного предпринимательства «Создай Наше» — это совместный проект АСИ, Корпорации МСП и фонда «Молодежная предпринимательская инициатива». В рамках финала конкурса эксперты дочернего банка Корпорации МСП — МСП Банка — окажут участникам экспертную поддержку по запуску и развитию бизнеса, а также по возможностям привлечения льготного финансирования для реализации своих бизнес-проектов. Конкурс проводится в рамках федпроекта «Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы» и направлен на поддержку молодежного предпринимательства и инициатив молодых людей, которые готовы реализовать свои идеи и внести вклад в экономическое развитие страны.