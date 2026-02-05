Реклама

В России отреагировали на заявление Зеленского о возможных уступках Киева ради мира

Сенатор Джабаров раскритиковал заявление Зеленского о заморозке линии фронта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Москва требует от Киева полного освобождения тех территорий, которые по Конституции РФ входят в состав России, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что заморозка линии фронта будет огромной уступкой Украины.

«Мне кажется, он не совсем адекватно воспринимает действительность. Какая уступка? Как будто он нам дал эту линию, где мы сейчас стоим. Мы ее завоевали. Поэтому мы требуем полностью освободить наши конституционные территории. Это опять попытка [Зеленского] заболтать мирный процесс для того, чтобы тянуть время и продолжать дальше боевые действия против нашей страны», — заявил Джабаров.

Ранее Зеленский сообщил, что если говорить о замороженном конфликте и сохранении позиций украинских и российских войск, то это уже огромная уступка со стороны Киева. Так он ответил на вопрос французской журналистки о том, на какие компромиссы он готов пойти ради достижения мира.

15 декабря Зеленский заявлял, что консенсус по поводу Донбасса по-прежнему отсутствует. По словам политика, Москва настаивала на выводе ВСУ из подконтрольных Киеву частей региона, но Украина отказывалась.

