Экономика
10:13, 5 февраля 2026Экономика

В России подорожали популярные сладости

«Ъ»: Батончики и драже производства Mars подорожали в феврале на 4,5–9 %
Дмитрий Воронин

Фото: Aleksandr Finch / Shutterstock / Fotodom

Компания Mars уведомила ритейлеров о повышении цен на популярные шоколадные сладости — батончики Snickers, Bounty, Twix и Milky Way подорожали в феврале на 4,4–9 процентов, а драже M&M’s — на 5,5–8 процента. Как пишет «Коммерсантъ», основной причиной изменений производитель назвал накопительный эффект от роста издержек и себестоимости производства.

По данным журналистов, с 23 марта на сопоставимые величины планируется поднять цены на коробочные шоколадные конфеты. Отмечается, что в конце осени в «Нестле» сообщили торговым сетям о подорожании готовых завтраков, хлопьев быстрого приготовления, кулинарии и детского питания.

Помимо роста вложений в изготовление продукции производители в России сталкиваются с изменением подхода крупнейших сетей, фиксирующих в протоколах коммерческих переговоров свой потенциальный доход от товара, при недостижении уровней которого от поставщиков начинают требовать доплату в конце отчетного периода, рассказал изданию исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. По его словам, в случае отказа от такой схемы товары могут быть выведены с полки, на фоне чего «приходится закладывать дополнительные выплаты в стоимость ассортимента».

Прошлым летом «Пятерочка» и «Перекресток» приостанавливали торговлю батончиками Snickers и Twix из-за несоответствия предложенных поставщиком условий «принципам справедливого ценообразования». Спустя несколько месяцев сотрудничество сторон было возобновлено по итогам «длительного и конструктивного переговорного процесса».

