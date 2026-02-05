В России увеличат производство некоторых автомобилей

Новак: В 2026 году производство легковых автомобилей в России вырастет

В 2025 году объемы продаж новых легковых автомобилей продемонстрировали стабильность, если сравнивать с 2024 годом. Об этом, как сообщила пресс-служба правительства, было сказано в ходе заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, которую провел зампред Правительства Александр Новак.

По итогам заседания было сказано, что в 2026 году прогнозируется увеличение производства легковых автомобилей, что позволит обеспечить более эффективную загрузку существующих производственных мощностей автопроизводителей.

Кроме того, участники мероприятия отметили, что в стране ежегодно обновляется порядка 5000 единиц автобусов в сегменте общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что ряду российских ведомств поручили продолжить дальнейшее совершенствование инструментов поддержки автомобильной промышленности.

По итогам последнего месяца осени прошлого года, суммарные объемы продаж новых легковых автомобилей в России выросли на пять процентов в сравнении с тем же периодом 2024 года.