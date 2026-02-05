В России вырос интерес к одному фильму на фоне публикации файлов Эпштейна

В РФ вырос интерес к фильму «С широко закрытыми глазами» на фоне дела Эпштейна

В России стали чаще интересоваться фильмом режиссера Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами». Об этом сообщается на сайте «Кинопоиска».

За два дня картина поднялась на 158 позиций, переместившись со 176-й на 18-ю строчку рейтинга. Список составлен на основе посещаемости страниц фильмов и запросов к поисковой системе сайта.

Популярность ленты резко выросла на фоне публикации Минюстом США новых файлов по делу Джеффри Эпштейна, скандально известного финансиста, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В рассекреченных файлах можно найти информацию о сексуальном насилии, ритуальных жертвоприношениях и актах каннибализма.

Последний фильм в карьере культового режиссера Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» вышел в 1999 году, главные роли в нем исполнили Николь Кидман и Том Круз. По сюжету главный герой одержим желанием попасть в тайное общество, которое проводит загадочное таинство. Мероприятие включало в себя сцены беспорядочных половых связей и церемонию, напоминающую оккультное жертвоприношение.