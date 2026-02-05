Реклама

Наука и техника
02:00, 5 февраля 2026Наука и техника

В США российский Т-72 назвали лучшим танком на Земле

Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Российский Т-72 можно назвать лучшим танком на Земле не потому, что он неуязвим, а потому, что он подходит для изнурительного боя, считает обозреватель американского журнала 19FortyFive Брэндон Вайхерт.

«Россия может быстрее и дешевле, чем более новые платформы, вводить в эксплуатацию, ремонтировать и заменять танки Т-72, ​​что делает потери более терпимыми и позволяет оказывать давление на украинские позиции», — говорится в публикации.

Отмечается, что актуальность Т-72 поддерживают низкопрофильный корпус, 125-миллиметровая пушка с автоматической подачей боеприпасов и возможность непрерывной модернизации. Автор материала напоминает, что «основной боевой танк Т-72 находится на вооружении с 1973 года, и за это время он зарекомендовал себя как универсальная и высокоэффективная боевая машина», а новую жизнь он обрел благодаря специальной военной операции (СВО).

Вайхерт отмечает, что Т-72 участвовал в ирано-иракской войне, войне в Персидском заливе, боях в Чечне, Сирии и на Украине. «Эта платформа известна своей серьезной огневой мощью и маневренностью. Действительно, этот основной боевой танк приобрел культовый статус и широко считается одним из наиболее часто используемых основных боевых танков в истории современной войны», — пишет автор.

По его оценке, благодаря своей массовости ни один из танков, включая американский M1 Abrams и российский Т-14 «Армата», не сравнится с Т-72, который автор счел «королем боя». «Т-72 не идеален. Однако, как и многие российские танки, он достаточно хорош — и его достаточно много, — чтобы сформировать по-настоящему мощную силу», — говорится в публикации.

Автор признает, что в ходе СВО Т-72 «превзошел по характеристикам множество более совершенных западных основных боевых танков, которые были потрачены впустую на полях сражений на Украине».

В январе обозреватель журнала Исаак Зейтц заметил, что у российского танка T-72Б3M нет никаких шансов победить американский M1E3 Abrams.

