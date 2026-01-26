В США заявили о «не имеющих шансов на победу» российских Т-72Б3М

19FortyFive: У российского Т-72Б3М нет шансов победить американский M1E3 Abrams

У российского танка T-72Б3M нет никаких шансов победить американский M1E3 Abrams, утверждает обозреватель журнала 19FortyFive Исаак Зейтц.

Автор американского издания напоминает, что первые Т-72 появились почти полвека назад, тогда как M1E3 Abrams представлен как отказ от этапа M1A2 SEPv4 в пользу глубокой модернизации танка Abrams. «M1E3 задуман не как очередной промежуточный пакет, а как глубокая переработка концепции Abrams с явной целью снижения веса, интеграции внутренних систем защиты и внедрения цифровой архитектуры, обеспечивающей более быструю адаптацию к новым угрозам», — говорится в публикации.

Там же автор уверяет, что «Т-72Б3М является продуктом совершенно иной стратегической реальности», предполагающей модернизацию тысяч уже имеющихся боевых машин за сравнительно небольшие средства. «Вместо переосмысления фундаментальной архитектуры танка Б3М совершенствует ее, модернизируя ключевые подсистемы, но при этом принимая во внимание присущие первоначальной конструкции ограничения», — пишет Зейтц.

Согласно автору, выживаемость экипажа M1E3 Abrams выше, чем у T-72Б3M, тогда как в контексте огневой мощи танки сопоставимы. С другой стороны, российский танк легче американского, но, как пишет Зейтц, M1E3 Abrams отличается большей маневренностью, чем T-72Б3M.

«У Т-72 нет ни одного шанса», — заключает автор.

Ранее Зейтц на страницах 19FortyFive заявил, что в сражении между танками M1E3 Abrams и Т-90М шансы на победу у американской боевой машины выше.

Также в январе обозреватель заметил, что только время покажет, кто победит в бою между танками M1E3 Abrams и Т-14 «Армата».