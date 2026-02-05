Реклама

Наука и техника
20:04, 5 февраля 2026Наука и техника

В украинском бронеавтомобиле угадали африканский «Мбомбе»

ЦАСТ: Украинский бронеавтомобиль MAC OWL — это африканский Mbombe
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Mbombe

Mbombe. Фото: Wikipedia

Бронеавтомобиль MAC OWL, который позиционируют как новую разработку украинской компании MAC HUB, на самом деле является африканской машиной Mbombe 4. Об этом сообщил Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

Отмечается, что в MAC OWL легко угадывается «Мбомбе», разработанный южноафриканской компанией Paramount Group. Украинское предприятие заявляет, что MAC OWL способен обеспечить защиту от бронебойных пуль калибра 14,5 миллиметра, а днище позволяет выдержать подрыв мины весом до 10 килограммов под корпусом.

«Компания MAC HUB заявляет, что "готова производить" (наверняка не на территории Украины) до 100 машин MAC OWL в год при наличии заказов», — говорится в сообщении.

Двухосный бронеавтомобиль Mbombe 4 представили в 2019 году. Машина стала развитием линейки, в которую также входят модели с колесными формулами 6х6 и 8х8. «Мбомбе» 4х4 развивает скорость до 140 километров в час, а запас хода составляет 800 километров. Машина получила дизельный двигатель мощностью 457 лошадиных сил. Это соответствует заявленным характеристикам MAC OWL.

В январе госкорпорация «Ростех» сообщила, что российский бронетранспортер БТР-22 покажут на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии.

