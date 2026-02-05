Военкор Коц: Зеленский оторван от реальности

Российский военкор Александр Коц оценил позицию президента Украины Владимира Зеленского по вопросу принадлежности Донбасса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, украинский лидер в очередной раз подтвердил свою недоговороспособность, он оторван от реальности. Коц указал, что Зеленский занизил цифры потерь в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а также лгал о сроках российского моратория на удары по энергетике.

Ранее Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве отверг требование Москвы о признании всего Донбасса за Россией. Политик заявил, что Россия требует признания Донбасса, но это ей якобы ничего не даст, даже если какая-то из стран пойдет на подобный шаг. Зеленский дополнил, что «украинские территории остаются украинскими».