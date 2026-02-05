Военкор рассказал о поднятом в небо «Вагнером» необычном летательном аппарате в зоне СВО

Военкор Дмитрий Стешин рассказал о необычном летательном аппарате, который он наблюдал в зоне СВО. Воспоминаниями журналист поделился в Telegram.

Речь идет об аэростате, пояснил Стешин. Он рассказал, что за все время СВО видел его один раз — весной 2023 года. Тогда аэростат в окрестностях Артемовска (Бахмута) подняли в небо бойцы ЧВК «Вагнер».

Военкор признался, что «особо не рассматривал» аэростат, поскольку находился под обстрелом.

В 2024 году стало известно об испытаниях в зоне СВО аэростата-ретранслятора. Его применение позволяет увеличить дальность работы FPV-дронов, ставших одним из самых эффективных средств поражения в зоне спецоперации.